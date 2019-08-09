Авиация ЮВО полетала над нейтральными водами Черного моря

Начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев в пятницу, 9 августа, сообщил, что самолеты оперативно-тактической и морской авиации ЮВО полетали над нейтральными водами Черного моря. По его словам, задействовали многоцелевые всепогодные сверхзвуковые тяжелые истребители Су-27 авиационного соединения четвертой армии ВВС и ПВО округа, а также тактические разведывательные бомбардировщики Су-24МР морской авиации Черноморского флота.

«Отработали совместные полеты над нейтральными водами в акватории Черного моря», — добавил глава пресс-службы ЮВО.

Дежурные силы авиационных частей, которые дислоцировали на Кубани и в Крыму, в рамках учения взлетели с аэродромов базирования. В воздух летчикам указали координаты района выполнения задания. Пара самолетов-разведчиков искала корабельную группу и совместно с истребителями нанесла условный ракетно-бомбовый удар по выявленным целям.