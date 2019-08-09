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15:51   9 Августа 2019
Россия

Поданы первые иски о возмещении 100-миллионного ущерба от массовых беспорядков 27 июля

Поданы первые иски о возмещении 100-миллионного ущерба от массовых беспорядков 27 июля

Первые иски в рамках 100-миллионного ущерба от массовых беспорядков, которые состоялись в Москве 27 июля, направили в Следственный комитет. Об этом сообщило Агентство городских новостей «Москва» 9 августа.

Истцами выступили ГУП «Мосгортранс» и ГБУ «Автомобильные дороги». В заявлении они требуют от участников незаконной акции возместить вред, который был причинен городскому хозяйству и транспортному предприятию.

«Общая сумма первых исковых требований составила более 12,5 миллионов рублей. Общий ущерб, понесенный коммерческими и некоммерческими учреждениями по результатам несанкционированных акций, ориентировочно составил более 100 миллионов рублей», — указали в пресс-службе «Мосгортранса».

Поданы первые иски о возмещении 100-миллионного ущерба от массовых беспорядков 27 июля

Так как уголовные дела о массовых беспорядках ведет Следственный комитет России, то исковые заявления к участникам несанкционированных акций направлены в ведомство.

Ранее СК РФ открыл несколько делопроизводств по уголовным статьям о массовых беспорядках и нападении на представителей власти.

Поданы первые иски о возмещении 100-миллионного ущерба от массовых беспорядков 27 июля

Организаторами незаконных сборищ выступают экс-кандидаты на пост депутатов в Мосгордуму. Среди них: представители так называемого ФБК Любовь Соболь и Иван Жданов, мундеп Илья Яшин, Дмитрий Гудков и другие. Напомним, что им отказали в регистрации на выборы из-за большого числа недействительных голосов, которых при проверке обнаружили несуществующих и даже мертвых москвичей.

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Автор: Анна Манц
#москва #ск #оппозиция #ущерб #иск #массовые беспорядки

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