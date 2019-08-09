Минкульт хочет запретить пускать в кинозал со своей едой и напитками

Минкультуры предлагает наделить кинотеатры правом запрещать зрителям приходить на сеансы со своей едой и напитками в зал. Сейчас выручка кинобаров из-за из-за отсутствия такого ограничения падает до 10%.

Ведомство уже разработало соответствующие поправки в закон «О государственной поддержке кинематографии РФ». Текст законопроекта размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Также Минкультуры предлагает закрепить за владельцами кинотеатров перечень обязанностей. Речь идет о поддержании необходимого уровня безопасности в кинозалах, соблюдения требований закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» а также об организации эвакуации из кинотеатров во время ЧС.