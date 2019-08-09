Торжественное заседание обновленной Рады состоится 29 августа

Избранные депутаты Верховной Рады Украины решили провести торжественное заседание нового созыва 29 августа. Об этом рассказал глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков 9 августа.

Это станет первым пленарным заседанием совета, на котором новоизбранные парламентарии принесут присягу. Дату выбирали на заседании подготовительной депутатской группы, которая состоит из избранных членов и возглавляется Разумковым.

29 серпня відбудеться урочисте засідання Верховної Ради України IX скликання #Рада9. Відповідне рішення було ухвалено на першому засіданні Підготовчої депутатської групи з числа новобраних парламентаріїв сьогодні, 9 серпня ✍️ pic.twitter.com/Qaunt3lrIY — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) August 9, 2019

Перед голосованием глава группы отмечал, что ближайшие даты торжественного заседания — 27 и 29 августа. Партия «Европейская солидарность» экс-президента страны Петра Порошенко предлагала провести его 3 сентября, а «Оппозиционная платформа – За жизнь» — 20 августа.