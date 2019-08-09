Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
«Единая Россия» предложила выбрать одно место для митингов в Москве и регионах

«Единая Россия» предложила выбрать одно место для митингов в Москве и регионах

 Сильный ветер повалил в Москве около 15 деревьев

Сильный ветер повалил в Москве около 15 деревьев

Торжественное заседание обновленной Рады состоится 29 августа

Торжественное заседание обновленной Рады состоится 29 августа

 СБУ зачастила с вербовкой военных ДНР

СБУ зачастила с вербовкой военных ДНР
Главу МВД Польши выдвинули на пост спикера сейма

Главу МВД Польши выдвинули на пост спикера сейма

 Протестовавшим летчикам гонконгской Cathay Pacific запретили летать в Китай

Протестовавшим летчикам гонконгской Cathay Pacific запретили летать в Китай
«Единая Россия» предложила выбрать одно место для митингов в Москве и регионах

«Единая Россия» предложила выбрать одно место для митингов в Москве и регионах

 Сильный ветер повалил в Москве около 15 деревьев

Сильный ветер повалил в Москве около 15 деревьев

Торжественное заседание обновленной Рады состоится 29 августа

Торжественное заседание обновленной Рады состоится 29 августа

 СБУ зачастила с вербовкой военных ДНР

СБУ зачастила с вербовкой военных ДНР
Главу МВД Польши выдвинули на пост спикера сейма

Главу МВД Польши выдвинули на пост спикера сейма

 Протестовавшим летчикам гонконгской Cathay Pacific запретили летать в Китай

Протестовавшим летчикам гонконгской Cathay Pacific запретили летать в Китай
15:11   9 Августа 2019
Ближнее зарубежье

Торжественное заседание обновленной Рады состоится 29 августа

Торжественное заседание обновленной Рады состоится 29 августа

Избранные депутаты Верховной Рады Украины решили провести торжественное заседание нового созыва 29 августа. Об этом рассказал глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков 9 августа.

Это станет первым пленарным заседанием совета, на котором новоизбранные парламентарии принесут присягу. Дату выбирали на заседании подготовительной депутатской группы, которая состоит из избранных членов и возглавляется Разумковым.

Перед голосованием глава группы отмечал, что ближайшие даты торжественного заседания — 27 и 29 августа. Партия «Европейская солидарность» экс-президента страны Петра Порошенко предлагала провести его 3 сентября, а «Оппозиционная платформа – За жизнь» — 20 августа.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#украина #рада #присяга

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...