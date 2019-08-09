Пять человек погибли в Чили при стрельбе в зале игровых автоматов
Неизвестный мужчина открыл огонь по посетителям зала игровых автоматов в городе Пуэнте-Альто в Чили, убив двух человек на месте. Еще трое раненых скончались позже в больницах.
Как сообщает в пятницу радиостанция BioBio, злоумышленнику удалось скрыться с места преступления, в настоящее время полиция ведет его поиски.
«В результате нападение два человека погибли на месте, ещё трое скончались в медучреждениях», - говорится в сообщении.
Информации о личности стрелка и о его мотивах к настоящему моменту не приводится.
Подробности трагедии уточняются.