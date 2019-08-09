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15:17   9 Августа 2019
Весь мир

Пять человек погибли в Чили при стрельбе в зале игровых автоматов

Пять человек погибли в Чили при стрельбе в зале игровых автоматов

Неизвестный мужчина открыл огонь по посетителям зала игровых автоматов в городе Пуэнте-Альто в Чили, убив двух человек на месте. Еще трое раненых скончались позже в больницах.

Как сообщает в пятницу радиостанция BioBio, злоумышленнику удалось скрыться с места преступления, в настоящее время полиция ведет его поиски.

«В результате нападение два человека погибли на месте, ещё трое скончались в медучреждениях», - говорится в сообщении.

Информации о личности стрелка и о его мотивах к настоящему моменту не приводится.

Подробности трагедии уточняются.

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Автор: Александр Люблинский
#жертвы #стрельба #чп #весь мир #чили

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