Пять человек погибли в Чили при стрельбе в зале игровых автоматов

Неизвестный мужчина открыл огонь по посетителям зала игровых автоматов в городе Пуэнте-Альто в Чили, убив двух человек на месте. Еще трое раненых скончались позже в больницах.

Как сообщает в пятницу радиостанция BioBio, злоумышленнику удалось скрыться с места преступления, в настоящее время полиция ведет его поиски.

«В результате нападение два человека погибли на месте, ещё трое скончались в медучреждениях», - говорится в сообщении.

Информации о личности стрелка и о его мотивах к настоящему моменту не приводится.

Подробности трагедии уточняются.