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15:24   9 Августа 2019
Россия

Кувшинников попросил Путина дать Вологде статус города исторического наследия

Кувшинников попросил Путина дать Вологде статус города исторического наследия

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников обратился с просьбой к президенту России Владимиру Путину придать Вологде статус города исторического наследия. Текст с соответствующей просьбой опубликован 9 августа на сайте Кремля. 

«Я хочу попросить Вас, чтобы нашему городу, городу Вологда, был придан статус города исторического наследия», — сказано в тексте. 

Путин заявил, что на это потребуется два миллиарда рублей из федерального бюджета.

Губернатор также попросил выделить деньги на реконструкцию и восстановление Вологодского кремля. Он добавил, что вопрос уже прорабатывается с министерством культуры, готовится проектно-сметная документация. Именно для сохранения значимости столицы ей необходим такой статус, добавил Кувшинников. 

В свою очередь президент уточнил, не возражает ли Минкультуры, Кувшинников отметил, что нет. Он добавил, что несколько городов уже получили такой статус, приведя в пример Кириллов, Великий Устюг, Тотьму, а затем напомнил, что у Вологды его нет. 

«Поэтому, если Вы поддержите, мы с удовольствием реализуем этот проект, сохраним уникальность нашей столицы», — резюмировал он. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #вологда #общество

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