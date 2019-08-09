Кувшинников попросил Путина дать Вологде статус города исторического наследия

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников обратился с просьбой к президенту России Владимиру Путину придать Вологде статус города исторического наследия. Текст с соответствующей просьбой опубликован 9 августа на сайте Кремля.

«Я хочу попросить Вас, чтобы нашему городу, городу Вологда, был придан статус города исторического наследия», — сказано в тексте.

Путин заявил, что на это потребуется два миллиарда рублей из федерального бюджета.

Губернатор также попросил выделить деньги на реконструкцию и восстановление Вологодского кремля. Он добавил, что вопрос уже прорабатывается с министерством культуры, готовится проектно-сметная документация. Именно для сохранения значимости столицы ей необходим такой статус, добавил Кувшинников.

В свою очередь президент уточнил, не возражает ли Минкультуры, Кувшинников отметил, что нет. Он добавил, что несколько городов уже получили такой статус, приведя в пример Кириллов, Великий Устюг, Тотьму, а затем напомнил, что у Вологды его нет.