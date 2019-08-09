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 Сильный ветер повалил в Москве около 15 деревьев

Сильный ветер повалил в Москве около 15 деревьев

Торжественное заседание обновленной Рады состоится 29 августа

Торжественное заседание обновленной Рады состоится 29 августа

 СБУ зачастила с вербовкой военных ДНР

СБУ зачастила с вербовкой военных ДНР
Главу МВД Польши выдвинули на пост спикера сейма

Главу МВД Польши выдвинули на пост спикера сейма

 Протестовавшим летчикам гонконгской Cathay Pacific запретили летать в Китай

Протестовавшим летчикам гонконгской Cathay Pacific запретили летать в Китай
15:15   9 Августа 2019
Россия

Лавров 20 августа встретится с коллегой из Ганы

Лавров 20 августа встретится с коллегой из Ганы

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в пятницу, 9 августа, сообщила, что министр иностранных дел Сергей Лавров 20 августа встретится с коллегой из Ганы Ширли Айоркор Ботчвей, которая прилетит в Москву в рамках рабочего визита. По ее словам, главы МИД РФ и Ганы обсудят актуальные вопросы политического, торгово-экономического и гуманитарного развития сотрудничества Москвы и Аккры.

Также Сергей Лавров и Ширли Айоркор Ботчве затронут энергетику, освоение запасов минеральных и углеводородных ресурсов, реализацию перспективных инфраструктурных проектов РФ и Ганы. Министры обменяются мнениями по международным и региональным проблемам, затронут вопросы противодействия терроризму.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #мид рф #общество #гана

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