Лавров 20 августа встретится с коллегой из Ганы
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в пятницу, 9 августа, сообщила, что министр иностранных дел Сергей Лавров 20 августа встретится с коллегой из Ганы Ширли Айоркор Ботчвей, которая прилетит в Москву в рамках рабочего визита. По ее словам, главы МИД РФ и Ганы обсудят актуальные вопросы политического, торгово-экономического и гуманитарного развития сотрудничества Москвы и Аккры.
Также Сергей Лавров и Ширли Айоркор Ботчве затронут энергетику, освоение запасов минеральных и углеводородных ресурсов, реализацию перспективных инфраструктурных проектов РФ и Ганы. Министры обменяются мнениями по международным и региональным проблемам, затронут вопросы противодействия терроризму.
#Захарова: 19-21 августа Москву с рабочим визитом посетит Министр иностранных дел и региональной интеграции Республики #Гана Ширли Ботчвей. С.В.#Лавров проведет с ней переговоры 20 августа. pic.twitter.com/2k2gvUI8XU— МИД России ???????? (@MID_RF) 9 августа 2019 г.