Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в пятницу, 9 августа, сообщила, что министр иностранных дел Сергей Лавров 20 августа встретится с коллегой из Ганы Ширли Айоркор Ботчвей, которая прилетит в Москву в рамках рабочего визита. По ее словам, главы МИД РФ и Ганы обсудят актуальные вопросы политического, торгово-экономического и гуманитарного развития сотрудничества Москвы и Аккры.

Также Сергей Лавров и Ширли Айоркор Ботчве затронут энергетику, освоение запасов минеральных и углеводородных ресурсов, реализацию перспективных инфраструктурных проектов РФ и Ганы. Министры обменяются мнениями по международным и региональным проблемам, затронут вопросы противодействия терроризму.