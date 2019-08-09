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15:03   9 Августа 2019
Россия

Гангстер на пенсии объяснил, почему подростков из АУЕ на зоне ждет разочарование

Гангстер на пенсии объяснил, почему подростков из АУЕ на зоне ждет разочарование

Экспертная группа 9 августа собралась в пресс-центре «НСН», чтобы обсудить проблему распространения культуры АУЕ среди детей и подростков. Организаторы мероприятия забили тревогу, ознакомившись с данными социологических исследований. Они неутешительны. Более миллиона детей состоят в сообществах, посвященных блатной романтике, в социальных сетях.

Но проблема перетекает из виртуального пространства в реальную жизнь. Подростки занимаются рэкетом и хулиганством, отправляя награбленное криминальным генералам на зоны в надежде завоевать уважение. Усугубляет ситуацию тот факт, что недостигшим 14-летнего возраста удается избежать серьезного наказания.

Председатель движения «Сильная Россия» Антон Цветков усилия правоохранительных органов в борьбе за детские умы находит недостаточными. Полицейское начальство регулярно проводит совещания, но популярность блатной романтики от этого не снижается. Необходим закон.

«У нас нет в этой части качественного законодательства, нет статьи за вовлечение в криминальную деятельность подростков. АУЕ должно быть такой же запрещенной организацией как ИГИЛ («Исламское государство» — запрещенная в РФ террористическая организация – прим. Ред.). Вот чем она от ИГИЛ отличается? Надо также АУЕ запретить», — уверен эксперт.

Противовесом токсичной субкультуре могли бы служить спортивные секции, но, как заметил Цветков, большинство из них — платные, а эффективность социальных институтов в воспитании трудных подростков у эксперта вызывает скепсис.

Гангстер на пенсии объяснил, почему подростков из АУЕ на зоне ждет разочарование

Заместитель председателя Национального Родительского Комитета Анастасия Белова связала популярность АУЕ с неполноценными семьями, где часто дети растут без отцов. Романтизацию «героев» преступного мира эксперт заметила на популярном видеохостинге Youtube.

«Я вчера в Youtube увидела для себя ужасающие кадры, как эти ребята в АУЕ снимают свой контент,  ведутся каналы о жизни в тюрьме. К этому все идет. Они хотят видеть себя такими же», — посетовала Белова.

Гангстер на пенсии Михаил Орский, автор книги «Путь русского гангстера. Легенды лихих 90-х» проблемы распространения АУЕ в Москве не видит. Писатель заверил, что его детям не до романтики преступного мира, они занимаются спортом и изучают английский язык. В регионах ситуация иная. Рассуждая об истоках криминальной субкультуры, господин Орский вспомнил про жанр музыки, который зародился среди чернокожих жителей США в 70-х годах прошлого века.

«Эта канитель вытекла из рэпа! — поделился мнением эксперт. — Рэп моден среди молодежи. Я как специалист по шансону скажу, что большинство блатных песен написали интеллигентные люди, а не каторжане. Точно также АУЕ».

Гангстер на пенсии объяснил, почему подростков из АУЕ на зоне ждет разочарование

Писатель убежден, что большинство юных приверженцев субкультуры из социальных сетей на зоне ожидает прощание с иллюзиями. Романтики в российских колониях мало, знает не понаслышке Орский.

«Группы в интернете не рассказывают о проигранных задницах в карты, сколько матушек помирают пока ждут своих сыновей из тюрьмы. Они же об этом не рассказывают, а рисуют коготочки и золотые пистолеты. Эти бедолаги в регионах думают, что они придут в лагерь и все их будут на руках носить. А их, во-первых, сотрудники колонии сразу затрут как собак, а потом настоящие блатные в карты обыграют и будет потом: мама, пришли мне триста, поймал терсиста», — с уверенностью сказал эксперт.

 

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Автор: Марк Григорьев
#дети #криминал #подростки #зона #ауе

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