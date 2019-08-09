СК возбудил дело против главы Туапсе о превышении полномочий

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против главы Туапсинского городского поселения Владимира Зверева. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в пятницу, 9 августа. Мэра подозревают в превышении должностных полномочий и служебном подлоге.

Глава поселка задержан. Сейчас следствие ходатайствует о заключении под стражу. Следователи считают, что в мае-июне 2019 года Зверев без торгов предоставил предпринимателю земельный участок в аренду на 49 лет по заниженной ставке. В СК отметили, что бюджет поселения не досчитался более 23 миллионов рублей, отмечают в СК.

Зверев избрали главой Туапсе 16 февраля 2018 года советом депутатов Туапсинского городского поселения.