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14:59   9 Августа 2019
Россия

Жительница Кузбасса провела несколько месяцев в рабстве у семьи цыган

Жительница Кузбасса провела несколько месяцев в рабстве у семьи цыган

Семья цыган в Кузбассе держала в рабстве несколько месяцев 21-летнюю девушку в частном доме в Мариинске. Следователи СУ СК РФ по Кемеровской области направили в суд уголовное дело в отношении сына и матери. Об этом 9 августа сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу. 

В СК рассказали, что обвиняемые привезли из областного центра к себе в частный дом молодую девушку, с которой договорились, что она будет помогать им по хозяйству. За работу ее обещали кормить и одевать. Цыгане забрали у девушки мобильный телефон и документы. Ее оскорбляли и били за якобы плохо выполненную работу. 

«За отказ колоть дрова обвиняемая порезала 21-летней работнице предплечья и ягодицы», — рассказали в пресс-службе.

О незаконном удержании девушки полиция узнала от соседей, у которых она попросила помощи. Во время оперативных мероприятий заложницу освободили, а обвиняемые с места преступления скрылись. Девушка находилась в рабстве с лета до осени 2015 года. 

Сотрудникам полиции удалось задержать цыган только в марте 2019 года в Иркутской области, после они были арестованы. 

58-летняя женщина и ее 27-летний сын обвиняются в преступлении по статьям «Использование рабского труда с применением насилия, с изъятием документов, удостоверяющих личность потерпевшего», а также «Истязания, совершенные группой лиц».

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #заложники #общество #рабство #цыгане

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