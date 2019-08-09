ОДК планирует создать отечественный двигатель для Ан-124
Управляющий директор – генеральный конструктор АО «ОДК-Авиадвигатель» Александр Иноземцев в пятницу, 9 августа, сообщил, что на базе газогенератора перспективного ПД-3 планируют создать отечественный двигатель для тяжелого дальнего транспортного самолета Ан-124 «Руслан».
«Это будет не ПД-35, а другой двигатель, но из этого семейства», — объяснил Иноземцев.
Индустриальный директор авиационного кластера Ростеха Анатолий Сердюков заявлял, что предприятия государственной корпорации изготавливают отдельные детали и сборочные единицы для двигателей Д-18Т, которые устанавливают на Ан-124 «Руслан».
ВКС России получили очередной отремонтированный сверхтяжелый транспортник Ан-124. Ресурс обновленного Ан-124-100 продлен до 33 лет его эксплуатации (до 29 сентября 2020 года) или 6000 летных часов и 2500 посадок pic.twitter.com/tlXwKsBpoF— Прогрессивная Россия (@russia_progress) 15 июня 2019 г.