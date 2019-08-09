Суд арестовал Жданова еще на 10 суток за призывы к незаконному митингу 27 июля

Мещанский районный суд Москвы приговорил директора так называемого ФБК Ивана Жданова к десяти суткам административного ареста за призывы к несогласованной акции 27 июля.

Об этом из зала суда сообщает корреспондент издания «Открытые медиа», отмечая, что Жданов уже отбывает административный арест за участие в незаконном митинге.

Иван Жданов, в числе так называемых «независимых кандидатов», которым Мосгоризбирком отказал в регистрации на предстоящих выборах в Московскую городскую думу из-за большого числа поддельных подписей и «подписей мертвецов» в сданных на проверку подписных листах, организовал ряд несанкционированных акций протеста в центре столицы.

В частности, согласно данным RT, в подписных листах Жданова в ходе проверки было выявлено 458 подписей избирателей с несуществующими или недействительными паспортными данными, у юриста ФБК Любови Соболь таких фальсифицированных автографов было обнаружено 268 штук, а у Константина Янкаускаса 159 штук. Всего же у соратников Навального было обнаружено в общей сложности 9 794 поддельные подписи.

Это не помешало оппозиционным кандидатом объявить отказ Мосгоризбиркома регистрировать их на предстоящих выборах «незаконным», и использовать в качестве предлога для организации массовых беспорядков в центре столицы.