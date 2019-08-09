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14:44   9 Августа 2019
Россия

Беглов лично проверит безопасность нового участка метро в Петербурге

Беглов лично проверит безопасность нового участка метро в Петербурге

Действующий градоначальник Петербурга Александр Беглов приехал в электродепо «Южное», чтобы оценить готовность объекта к сдаче в эксплуатацию. Депо возводилось в рамках нового участка метро между станциями «Международная» и «Южная» («Шушары»).

Глава КРТИ пообещал, что «Южное» будет открыто к 1 сентября. Работы по строительству уже закончены, остается только ввести объект в эксплуатаци, отмечают «Невские новости». Электродепо уже получило разрешение Ростехнадзора, нужно только передать его Петербургскому метрополитену.

Врио губернатора заявил, что лично проверит безопасность новых станций Фрунзенского радиуса. По словам Беглова, он готов стать первым пассажиром станций, которые откроются этой осенью.

«Я буду первым пассажиром, лично проеду по этим станциям, чтобы убедиться в их безопасности и готовности», – сказал Беглов.

При этом глава Петерубрга подчеркнул, что при обнаружении каких-либо недостатков и «недоделок», связанных с пассажирской безопасностью, станции открывать не будут.

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Автор: Арсений Аскольский
#петербург #метро #беглов

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