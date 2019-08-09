СБУ зачастила с вербовкой военных ДНР

Случаи вербовки военнослужащих самопровозглашенной Донецкой Народной Республики сотрудниками Службы безопасности Украины в последнее время участились, заявила омбудсмен ДНР Дарья Морозова 9 августа.

Она отметила, что для противоправных действий используют методы физического и психологического воздействия, в частости угрожают жизни и здоровью. В Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, Международный комитет Красного Креста и Организацию объединенных наций были направлены соответствующие письма с просьбой зафиксировать нарушения и повлиять на Киев, сообщила Морозова.

«Украинская власть продолжает грубо нарушать права и свободы жителей Донбасса. Это диверсионно-терористическая деятельность, насильственные исчезновения, удержание в тайных тюрьмах, применение методов физического и психологического воздействия для получения необходимой информации а также склонение к сотрудничеству», — добавила уполномоченный по правам человека.

Она назвала вышеперечисленное возмутительным и подчеркнула, что это не помогает в разрешении гражданской войны на Украине.

Правительство Украины в 2014 году отдало приказ о военной операции против самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республик. Согласно информации ОНН, в гражданской войне погибло порядка 13 тысяч человек, среди них мирные жители и дети. Контактная группа по урегулированию согласовала несколько документов, призванных покончить с войной на Украине. Однако киевские военнослужащие не следуют им и практически ежедневно обстреливают территорию Донбасса.