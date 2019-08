Кинематографисты Индии призвали порвать культурные связи с Пакистаном

Всеиндийская ассоциация работников кинематографа (AICWA) в пятницу, 9 августа, призвала премьер-министра Нарендру Моди не только полностью разорвать торговые отношения с Пакистаном, но и наложить запрет на все двусторонние контакты в культурной сфере.

В четверг, 8 августа, Пакистан запретил показывать в национальных кинотеатрах индийские фильмы. В Исламабаде также подчеркнули, что страна готова запретить любой контент в искусстве, который имеет отношение к Индии. Нью-Дели шокировало заявление Исламабада, ведь Индия — один из мировых лидеров по годовому производству кинокартин.

Индийские кинематографисты призвали всех мировых коллег не сотрудничать с пакистанскими деятелями искусства, музыкантами и дипломатами. Также в AICWA потребовали сказать «твердое нет» торговым и иным двусторонним отношениям с Исламабадом.

