Как гетман Зеленский гостил у турецкого султана

Владимир Зеленский совершил свой второй государственный визит в должности президента. И если первый был в целом вполне ожидаем, то второй позволяет говорить о том, что новый украинский президент, в отличие от предшественников, сильно изменил свои внешнеполитические приоритеты.

«Магия» первых визитов

В международной политике первые визиты новоизбранных глав государств говорят о многом. Именно они показывают каковы приоритеты новой власти и с кем эта власть будет в первую очередь контактировать.

Первый украинский президент Леонид Кравчук совершил свое первое церемониальное турне в США. Таким образом официальный Киев не только поблагодарил Вашингтон за предоставленную ему независимость, но и показал на кого он собирается ориентироваться во внешней политике в будущем.

Очень интересными были метаморфозы единственного президента Украины, которому удалось переизбраться дважды. Первый срок своего президентства Леонид Кучма начал с официального визита в Канаду, за которым последовал вояж в США (третий визит был в Москву, где Кучма «сверил часы» с Борисом Ельциным). Таким образом, преемственность позиции Киева была подтверждена и это нисколько не расходилось с делами второго президента страны. А вот свой второй срок Кучма начал с визита в Москву. И именно это его президентство было ознаменовано инициированными Вашингтоном «кольчужным» скандалом, акцией «Украина без Кучмы» и окончилось первым украинским майданом.

Виктор Ющенко пошел по стопам позднего Кучмы и его первый визит вновь был в … Москву, которая так яростно боролась против него в конце 2004 года. Что интересно, именно во время бардака власти от Ющенко были заключены такие выгодные для России газовые соглашения 2009 года, а его невнятную позицию во время грузинского кризиса 2008 года Вашингтон ему простить не может до сих пор.

«Пророссийский» президент Виктор Янукович, которого кстати к власти привели американцы, полетел уже не в Москву, а в Брюссель. И не случайно именно в его президентство курс Киева на Европу стал определяющим и безвозвратным (если отбросить эмоции и посмотреть фактам в глаза).

Петр Порошенко наследовал своему предшественнику и первый свой визит совершил в Европу. Но это был именно визит в Европу (в Страсбург), а не в конкретную страну. Так сказать, дань майдану и курсу на евроинтеграцию. А первый государственный визит «именно в страну» он совершил в США уже в сентябре 2014-го, когда ситуация на фронтах была для Киева просто аховая.

Внешнеполитические приоритеты Зеленского

Итак, первый официальный визит Зеленского был во Францию и Германию. Не в ЕС в целом, как у его предшественников, а в те две страны Европейского Союза, которые являются сегодня антиподами американского влияния трамповского разлива на континенте и которые вступают с ним во все более непримиримую борьбу.

Вторая поездка новоизбранного украинского президента еще более показательна. Турция впервые стала для лидеров Украины внешнеполитическим приоритетом, который они поставили выше отношений с США. И это при том, что сегодняшняя Турция является еще более непримиримым противником Вашингтона, чем Берлин и Париж. Более того, Анкару в мире все чаще называют союзницей Москвы. И это несмотря на формальное нахождение ее в составе НАТО.

А если вспомнить при этом публичную оплеуху Дональду Трампу, когда Владимир Зеленский не принял личного посланника американского президента Рудольфа Джулиани, то можно говорить, что безоблачные отношения между Киевом и Вашингтоном канули в лету. Как минимум до конца 2020 года, когда в США пройдут очередные президентские выборы.

Турция надежда Киева

Итак, со внешней оболочкой визита все более-менее понятно. А за чем же собственно приезжал в Турцию Владимир Зеленский?

Согласно официального протокола говорили два президента о будущей «Зоне свободной торговли» между двумя странами, о Крыме, о безопасности Черноморского региона и о восстановлении Донбасса руками турецких бизнесменов.

Вообще, если разобраться принципиальных противоречий сегодня у Турции и Киева нет и не может быть. После того, как Крым ушел к России, турецко-крымская проблематика перестала мешать и стала «головной болью» Москвы и Анкары. Наоборот, турецкий бизнес теперь приветствуется на Украине и только он не боится работать в ней в период нестабильности, которому пока не видно конца и края. Именно турецкие, а не европейские инвестиции могут прийти на Украину скорее, и именно Турция по своим личным мотивам «никогда не признает анексию Крыма» (кто бы ее не совершил кроме ее самой).

А еще именно Турция сегодня благодаря своим близким отношениям с Москвой может стать тем мостиком, который поможет официальному Киеву без потери лица начинать сближать свои позиции с Россией

Публичная пощечина Варфоломею

На этом фоне очень маркерной и примечательной была еще одна важная и давно подготавливаемая встреча – президента Зеленского и патриарха Варфоломея, которая закончилась полным фиаско для Фанара.

Для понимания. Все подобные встречи планируются за много дней и даже недель. Украинский МИД и отдел внешних связей Константинопольского патриархата состыковывали позиции сторон, выверяя каждую строчку будущего совместного заявления. И согласно правилам, этот документ еще до начала визита согласуется с главой государства и лишь потом в СМИ выносится информация о планах его подписания.

Зеленский же по приезду в Стамбул отказался что-либо подписывать и заявил, что без уточняющих переговоров он ничего визировать не будет. Уже одно это говорило о том., что Фанар ждут крупные неприятности на украинском направлении. И это подтвердилось по итогу, когда Киев официально отвесил пощечину Варфоломею, сказав, что никакого совместного заявления подписано не будет. И здесь уже не так важно, что именно отказался подписать украинский президент. Важно, что он привселюдно открестился от церковных «томос-начинаний» Вашингтона и Петра Порошенко, заявив, что Украина светское государство и в религиозные дела оно вмешиваться не будет.

И все это накануне уже анонсированного «решающего» визита на Афон патриарха Варфоломея, во время которого он собирается лично убеждать каждый монастырь поддержать его авантюру на Украине. И если этого не случится, то на всем проекте можно будет ставить окончательный и бесповоротный крест.

Вот такой интересный визит украинского гетмана в Стамбул получился.

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