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15:05   9 Августа 2019
Россия

Сопредседатель профсоюза учителей раскритиковала идею о новом мессенджере для педагогов

Сопредседатель профсоюза учителей раскритиковала идею о новом мессенджере для педагогов

Идея Минпросвещения разработать для учителей специальный мессенджер для общения с родителями вызвала вопросы у самих педагогов. Сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», преподаватель английского языка из Санкт-Петербурга Марина Балуева назвала инициативу странной. 

«Странное решение. Потому что средств общения сегодня более, чем достаточно. Зачем делать дополнительный мессенджер непонятно», — сказала педагог в комментарии для «Политики Сегодня».

Ранее заместитель министра просвещения Марина Ракова рассказала ТАСС, что специальный мессенджер, который разрабатывают в рамках проекта «Цифровая образовательная среда», будет помогать учителям загружать данные родителей в специальный чат, загружать домашние задания в электронный дневник  и т.д. 

Марина Балуева отметила, что и сейчас опции по загрузке домашнего задания существуют в электронном журнале. Однако популярность электронных дневников у родителей пока не так высока.

«Опыт показывает, что далеко не все родители желают ими пользоваться. А вообще неплохо, когда ребенок приучается записывать свое домашнее задание, это его воспитывает в определенной мере. Он потом несет ответственность за то, что он не записал задание, не сделал. В итоге получил последствия: не усвоил какой-то материал или успеваемость хромает. А если ребенок живет в режиме, что все делается за него, что родители как-то решают все с педагогом, то это неправильно с моей точки зрения», — рассуждает Марина Балуева. 

Педагог уверена, что нет ничего эффективнее живого общения родителей с учителем. В качестве альтернативы Марина Балуева использует соцсети и утверждает, что они справляются с задачей. 

 

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Автор: Мария Владимирова
#россия #общество #мессенджер #учитель #минпросвещения

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