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14:17   9 Августа 2019
Россия

Пассажиры «Победы» могут брать ноутбук в самолет сверх размера ручной клади

Пассажиры «Победы» могут брать ноутбук в самолет сверх размера ручной клади

Отечественная авиакомпания «Победа» разрешила проносить ноутбук в самолет вне зависимости от размеров ручной клади, сообщили в пресс-службе организации 9 августа.

Раньше такие портативные компьютеры можно было перевозить в лайнере только в составе ручной клади, которая должна соответствовать габаритам 36х30х27 сантиметров. Размеры установлены производителем Boeing. В сообщении подчеркивается, что ноутбук должен быть без чехла.

Генеральный директор низкобюджетной авиакомпании Андрей Калмыков объяснил, что в текущем году было зафиксировано серьезное увеличение количества бизнес-клиентов. В среднем, их доля достигла 38 процентов, а на некоторых рейсах составила почти половину.

«Это люди, которым важно даже во время полета не прерывать рабочий процесс. И они часто просили нас разрешить провоз больших ноутбуков, размеры которых превышают габариты калибратора», — поделился он.

Пассажиры «Победы» могут брать ноутбук в самолет сверх размера ручной клади

«Победа» входит в группу компаний «Аэрофлот». В прошлом году число людей, воспользовавшихся услугами перевозчика, перевалило за семь миллионов, что на 55 процентов больше показателя 2017 года. До конца 2019 года организация планирует перевезти не менее десяти миллионов пассажиров.

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Автор: Анна Манц
#победа #ноутбук #ручная кладь

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