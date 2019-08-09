Уцелевшие после пожара под Ачинском боеприпасы перевезут на другие склады

Признанные пригодными после пожара на военном складе в Красноярском крае под Ачинском боеприпасы перевезут на другие склады. Об этом заявил замглавы Минобороны РФ Дмитрий Булгаков в пятницу, 9 августа, на встрече с местными военными и жителями села Каменка.

«Все пригодные боеприпасы будут увозиться на другие склады. Те, которые не пригодны, будут утилизироваться», — заявил замминистра.

Ранее РИА Новости со ссылкой на неофициальные источники в экстренных службах сообщали, что на арсенале на момент взрывов могли быть около 40 тысяч боеприпасов.

Возгорание военного склада под Ачинском, за которым последовали взрывы, произошло 5 августа. Эвакуацию объявили в населенных пунктах, находящихся в радиусе 20 километров от полигона. На территории Ачинского района ввели режим чрезвычайной ситуации. Огонь потушили 6 августа, тогда же сняли режим ЧС в Ачинске. Людям, за исключением жителей Каменки, позволили вернуться домой.

По данным Следственного комитета, восемь человек пострадали, еще один погиб. Ведомство возбудило уголовное дело по факту нарушения правил обращения с оружием.