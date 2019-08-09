ФСИН проведет соревнования по вождению автозаков 10 августа

ФСИН России проведет в Москве 10 августа масштабный турнир по вождению автозаков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе столичного главка ведомства.

Участники соревнования покажут навыки вождения с препятствием в условиях города, знания правил дорожного движения и навыки стрельбы. Турнир состоится в Капотне, в нем поучаствуют водители спецавтомобилей из более 10 регионов России.

Соревнования проводятся третий год подряд. В 2018 году в турнире участвовали водители из Тулы, Рязани, Владимира, Смоленска, Калуги, Нижнего Новгорода, Костромы и Подмосковья. Соревнования приурочены ко Дню транспортной службы уголовно-исполнительной системы. Праздник учрежден в 2017 году.