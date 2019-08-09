Полиция запросила у СМИ видео с митингов против строительства храма в Екатеринбурге

Полицейские расследуют минимум два уголовных дела по факту хулиганства на майских акциях протеста против строительства храма в центре Екатеринбурга. Речь идет о событиях в ночь на 14 и на 15 мая. Об этом 9 августа сообщает «Интерфакс» со ссылкой на запросы следователей.

«Прошу вас предоставить сведения о том, имеются ли в вашем распоряжении видеозаписи и фотографии, запечатлевшие события, происходящие в сквере», — сказано в запросах.

Ряд екатеринбургских СМИ сообщили «Интерфаксу», что также получали подобные запросы.

Ранее в центре Екатеринбурга проходили протестные акции. Жители города выступали против строительства храма святой Екатерины в сквере Октябрьской площади. Тогда полиция задержала примерно сто человек, из них 30 были арестованы.