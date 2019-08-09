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Торжественное заседание обновленной Рады состоится 29 августа

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14:07   9 Августа 2019
Россия

Полиция запросила у СМИ видео с митингов против строительства храма в Екатеринбурге

Полиция запросила у СМИ видео с митингов против строительства храма в Екатеринбурге

Полицейские расследуют минимум два уголовных дела по факту хулиганства на майских акциях протеста против строительства храма в центре Екатеринбурга. Речь идет о событиях в ночь на 14 и на 15 мая. Об этом 9 августа сообщает «Интерфакс» со ссылкой на запросы следователей. 

«Прошу вас предоставить сведения о том, имеются ли в вашем распоряжении видеозаписи и фотографии, запечатлевшие события, происходящие в сквере», — сказано в запросах. 

Ряд екатеринбургских СМИ сообщили «Интерфаксу», что также получали подобные запросы. 

Ранее в центре Екатеринбурга проходили протестные акции. Жители города выступали против строительства храма святой Екатерины в сквере Октябрьской площади. Тогда полиция задержала примерно сто человек, из них 30 были арестованы. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#екатеринбург #россия #политика #общество

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