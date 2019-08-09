«Петербург – город перемен!» запустил третий конвейер молодежных проектов

Уникальный конкурс молодежных проектов «Платформа перемен», который организуется движением «Петербург – город перемен»» запускает в августе третий этап масштабного образовательного проекта, который направлен на вовлечение молодых петербуржцев в социальную жизнь города.

Как сообщает движение «Город перемен» в своем пресс-релизе, все желающие принять участие в третьем конвейере проектов могут зарегистрироваться на официальном сайте движения. Главная задача масштабного образовательного проекта – объединить перспективную молодежь, которая не побоится реализовать свои идеи на благо родного города, а также захочет обзавестись новыми полезными навыками.

«Город перемен» стал первым молодежным движением в Петербурге, применившим технологию «конвейера проектов» с образовательно-консультативными станциями, на каждой из которых участники могли проконсультироваться со специалистами о своем проекте, выявить недостатки и получить дельные советы. На станциях у участников была возможность оценить свои общественные проекты по разным критериям – эффективности, актуальности, компетентности, технологичности, креативности и масштабируемости. После того как команда проходила весь конвейер со своим проектом, ее работа оценивалась специалистами, и если оценка оказывалась достаточно высокой и проект отвечал нуждам города, у него появлялся шанс быть реализованным.

По итогам первой волны стала очевидной необходимость расширения программы, и вторая волна «Платформы перемен» проводилась уже с учетом этого. Проекты участников второго этапа рассматривались специалистами с учетом возможности их продвижения, разработки и финансирования.

В августе 2019 года в Петербурге стартует третий этап образовательной программы «Платформа перемен». Темой третьей волны станет «Инновационный город». Участникам предложат разработать социально-значимые проекты, которые в перспективе могут быть реализованы в Северной столице. Участниками конкурсной программы могут стать горожане не моложе 18 и не старше 35 лет.