Украина и США исследуют современную ядерную науку
Представитель украинского посольства в США в пятницу, 9 августа, сообщил, что Киев и Вашингтон запустили проект по образованию и исследованиям в области современной ядерной науки и инженерии. По его словам, проект сотрудничества между украинской и американской сторонами стартовал в Вашингтоне.
«Исследуем область современной ядерной науки и инженерии», — добавили в посольстве.
Бывший украинский посол в США Валерий Чалый на конференции по случаю начала проекта отметил важность развития диалога между Киевом и Вашингтонолм в ядерной сфере. По его словам, странам необходимо обмениваться знаниями и технологиями, чтобы безопасно и эффективно использовать мирный атом. Также Чалый отметил, у украинских специалистов большой потенциал в ядерной сфере.
#Україна має великий потенціал та потужних спеціалістів у ядерній сфері, готових застосовувати свої вміння для реалізації спільних з американськими партнерами проектів. Детальніше про проект освіти та досліджень у ядерній сфері, розпочатий у Вашингтоні: https://t.co/T4kyUAISyk pic.twitter.com/ELXvfdWBy2— UKR Embassy in USA (@UKRintheUSA) 9 августа 2019 г.