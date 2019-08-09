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Украина и США исследуют современную ядерную науку

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13:20   9 Августа 2019
Весь мир

Украина и США исследуют современную ядерную науку

Украина и США исследуют современную ядерную науку

Представитель украинского посольства в США в пятницу, 9 августа, сообщил, что Киев и Вашингтон запустили проект по образованию и исследованиям в области современной ядерной науки и инженерии. По его словам, проект сотрудничества между украинской и американской сторонами стартовал в Вашингтоне. 

«Исследуем область современной ядерной науки и инженерии», — добавили в посольстве.

Бывший украинский посол в США Валерий Чалый на конференции по случаю начала проекта отметил важность развития диалога между Киевом и Вашингтонолм в ядерной сфере. По его словам, странам необходимо обмениваться знаниями и технологиями, чтобы безопасно и эффективно использовать мирный атом. Также Чалый отметил, у украинских специалистов большой потенциал в ядерной сфере. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#сша #украина #наука #общество

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