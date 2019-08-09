Захарова поблагодарила Украину за пропуск российского самолета

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поблагодарила украинских диспетчеров, разрешивших российскому пассажирскому самолету войти в воздушное пространство Украины. Об этом 9 августа она написала на странице в Facebook.

Ранее самолет авиакомпании «Глобус», летевший в Россию из Италии, вынужденно запросил разрешение на пролет над территорией Украины в связи с мощным грозовым фронтом, несмотря на запрет, действовавший с 2015 года. При этом украинские диспетчеры пошли навстречу.

«Отличная новость! Спасибо!» — поблагодарила официальный представитель МИД РФ.

Ранее стало известно, что пилот Boeing 737-800 при выполнении рейса из города Бари в Москву получил разрешение на использование воздушного пространства Украины, чтобы обойти мощный грозовой фронт. Отмечается, что воздушное судно находилось в воздушном пространстве Украины 26 минут.