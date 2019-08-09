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13:37   9 Августа 2019
Россия

Захарова поблагодарила Украину за пропуск российского самолета

Захарова поблагодарила Украину за пропуск российского самолета

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поблагодарила украинских диспетчеров, разрешивших российскому пассажирскому самолету войти в воздушное пространство Украины. Об этом 9 августа она написала на странице в Facebook. 

Ранее самолет авиакомпании «Глобус», летевший в Россию из Италии, вынужденно запросил разрешение на пролет над территорией Украины в связи с мощным грозовым фронтом, несмотря на запрет, действовавший с 2015 года. При этом украинские диспетчеры пошли навстречу. 

«Отличная новость! Спасибо!» — поблагодарила официальный представитель МИД РФ. 

Ранее стало известно, что пилот Boeing 737-800 при выполнении рейса из города Бари в Москву получил разрешение на использование воздушного пространства Украины, чтобы обойти мощный грозовой фронт. Отмечается, что воздушное судно находилось в воздушном пространстве Украины 26 минут. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #захарова #украина #политика #общество #весь мир

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