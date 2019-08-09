«Единая Россия» предложила выбрать одно место для митингов в Москве и регионах

Члены партии «Единая Россия» предложили выбрать одно место, где могли бы проходить митинги в Москве и региональных центрах. В столице это мог бы стать проспект Сахарова. Об этом 9 августа пишет ТАСС со ссылкой на главу фракции, вице-спикера Сергея Неверова.

«<…> есть предложение рассмотреть такой вопрос, как проведение массовых митингов, которые должны быть санкционированы, в каком-то одном месте», — передает ТАСС слова Неверова.

Он добавил, что в Москве таким местом может стать проспект Сахарова, на который могут выходить еще и другие представители партий и объединений.

«Конечно, мы должны предложить это сделать не только в Москве, но и практически во всех городах», — продолжил он.

Неверов подчеркнул, что подобные площадки не должны находиться «где-то там на задворках». Они должны находиться в нормальном месте, куда людям будет удобно добираться, и где можно им обеспечить безопасность, отметил он. Неверов также предположил, что такие места могут быть прописаны в региональных законах.

Поводом для подобной инициативы послужили несколько незаконных акций в Москве, устроенных не допущенными из-за поддельных подписей до выборов «независимых» кандидатов в Мосгордуму. Провокаторы перекрывали улицы, не давая работать скорой помощи и мешали москвичам проводить выходные. Кроме этого, убытки понесли еще и московские бизнесмены. Иски о возмещении 100-миллионного ущерба уже направлены в СК.