Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
«Единая Россия» предложила выбрать одно место для митингов в Москве и регионах

«Единая Россия» предложила выбрать одно место для митингов в Москве и регионах

 Сильный ветер повалил в Москве около 15 деревьев

Сильный ветер повалил в Москве около 15 деревьев

Торжественное заседание обновленной Рады состоится 29 августа

Торжественное заседание обновленной Рады состоится 29 августа

 СБУ зачастила с вербовкой военных ДНР

СБУ зачастила с вербовкой военных ДНР
Главу МВД Польши выдвинули на пост спикера сейма

Главу МВД Польши выдвинули на пост спикера сейма

 Протестовавшим летчикам гонконгской Cathay Pacific запретили летать в Китай

Протестовавшим летчикам гонконгской Cathay Pacific запретили летать в Китай
«Единая Россия» предложила выбрать одно место для митингов в Москве и регионах

«Единая Россия» предложила выбрать одно место для митингов в Москве и регионах

 Сильный ветер повалил в Москве около 15 деревьев

Сильный ветер повалил в Москве около 15 деревьев

Торжественное заседание обновленной Рады состоится 29 августа

Торжественное заседание обновленной Рады состоится 29 августа

 СБУ зачастила с вербовкой военных ДНР

СБУ зачастила с вербовкой военных ДНР
Главу МВД Польши выдвинули на пост спикера сейма

Главу МВД Польши выдвинули на пост спикера сейма

 Протестовавшим летчикам гонконгской Cathay Pacific запретили летать в Китай

Протестовавшим летчикам гонконгской Cathay Pacific запретили летать в Китай
16:34   9 Августа 2019
Россия

«Единая Россия» предложила выбрать одно место для митингов в Москве и регионах

«Единая Россия» предложила выбрать одно место для митингов в Москве и регионах

Члены партии «Единая Россия» предложили выбрать одно место, где могли бы проходить митинги в Москве и региональных центрах. В столице это мог бы стать проспект Сахарова. Об этом 9 августа пишет ТАСС со ссылкой на главу фракции, вице-спикера Сергея Неверова. 

«<…> есть предложение рассмотреть такой вопрос, как проведение массовых митингов, которые должны быть санкционированы, в каком-то одном месте», — передает ТАСС слова Неверова. 

Он добавил, что в Москве таким местом может стать проспект Сахарова, на который могут выходить еще и другие представители партий и объединений. 

«Конечно, мы должны предложить это сделать не только в Москве, но и практически во всех городах», — продолжил он.

Неверов подчеркнул, что подобные площадки не должны находиться «где-то там на задворках». Они должны находиться в нормальном месте, куда людям будет удобно добираться, и где можно им обеспечить безопасность, отметил он. Неверов также предположил, что такие места могут быть прописаны в региональных законах. 

Поводом для подобной инициативы послужили несколько незаконных акций в Москве, устроенных не допущенными из-за поддельных подписей до выборов «независимых» кандидатов в Мосгордуму. Провокаторы перекрывали улицы, не давая работать скорой помощи и мешали москвичам проводить выходные. Кроме этого, убытки понесли еще и московские бизнесмены. Иски о возмещении 100-миллионного ущерба уже направлены в СК. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #единая россия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...