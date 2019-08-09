КНР посоветовала США не «совать нос» в дела Гонконга

Официальный представитель китайского министерства дел Хуа Чуньин в пятницу, 9 августа, посоветовала коллеге из американского госдепартамента Морган Ортагус осмыслить собственные заявления, а не нападать с обвинениями, пытаясь прикрыть факты вмешательства Вашингтона в дела Гонконга.

В четверг, 8 августа, канцелярия МИД КНР в Гонконге сделала представление и выразила протест представительству генконсульства США в связи с контактами сотрудников дипмиссии с лидерами организаций, которые выступают за «независимость» Гонконга​​​. Морган Ортагус завила, что «обнародование частной информации американских дипломатов, фотографий, имен детей — не официальный протест». По ее словам, подобное делают бандитские режимы.

Однако пресс-секретарь Государственного департамента США не уточнила, где именно обнародовали информацию об американских дипломатах и кому вменяется в вину распространение данных. Официальный представитель МИД КНР посоветовала Морган Ортагус переосмыслить заявления и действия, а не обсуждать сообщения СМИ и под этим предлогом нападать с обвинениями на китайское правительство.

«Не надо выдавать черное за белое, валить с больной головы на здоровую, пытаясь прикрыть факты вмешательства США во внутренние дела Китая», — подчеркнула Хуа Чуньин.

Постоянное вмешательство американской стороны в дела Гонконга возмущает китайцев, в том числе и гонконгских соотечественников. Китайский дипломат вновь призвала Вашингтон не только уважать международное право и основополагающие принципы международных отношений, но и не «совать нос» в дела Гонконга и внутренние дела КНР.