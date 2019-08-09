Суд встал на сторону «Московского школьника», отказав в исковых требованиях клиентке Соболь

Бабушкинский районный суд Москвы отказал Татьяне Литовкиной в удовлетворении ее иска к ООО «Московский Школьник», ГБОУ «Школа №1095», в котором женщина требовала компенсации морального вреда за причинение вреда здоровью ее детям в ноябре 2017 года.

Интересы истицы, которая требовала в качестве компенсации морального вреда миллион рублей, в суде представляла сторонница Навального, юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь, и именно ее поведение стало причиной того, что суд отказал женщине в выплате компенсации.

Соболь на заседание не явилась, прислав вместо себя другого представителя, который повел себя в зале суда некорректно. В результате суд принял решение остановить заседание и вывести нового представителя истца из зала под конвоем.

Об этом в пятницу сообщает «Федеральное агентство новостей». При этом издание напоминает, что информационная атака Соболь и Навального на комбинат питания «Московский школьник» началась с выпуска фейкового расследования о его работе, состоящего из большого числа лжи. В частности, в видеоролике демонстрировалось интервью с Натальей Шиловой – бывшей работницей комбината питания, которая рассказала о якобы творящейся на предприятии жуткой антисанитарии и других «ужасах». Позже женщина призналась, что все, сказанное ей на камеру, было заранее написано сотрудниками ФБК, а она просто прочитала готовый текст. По ее словам, за это выступление Соболь обещала ей заплатить крупную сумму, а также оказать помощь в лечении больного ребенка, однако во всем обманула, после чего женщина и выступила с опровержением. Соболь же, после того, как фейковое видео с «умытазом» было выложено в интернет, перестала отвечать на звонки.

Информационная атака на «Московский школьник» Алексея Навального и Любови Соболь была частью развернутой ими кампании против бизнесмена Евгения Пригожина, которого они безуспешно пытались шантажировать, вымогая 300 миллионов рублей. Получив от петербургского бизнесмена отказ основатель и юрист ФБК попытались связать компанию Пригожина «Конкорд» с комбинатом питания «Московский школьник», однако и эта попытка потерпела неудачу – пресс-служба поставщика питания заявила, что между предприятиями нет ничего общего.

Также стало известно, что «Конкорд» в рамках внутреннего расследования установил, что Соболь могла организовать диверсию с заболеваниями в детсадах в преддверии выборов в МГД. У компании есть свидетели, подтверждающие причастность юриста ФБК к этому преступлению.