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12:54   9 Августа 2019
Весь мир

Huawei представила альтернативу операционной системе Android

Huawei представила альтернативу операционной системе Android

Китайская компания Huawei представила собственную операционную систему Harmony OS, которая предназначена для любых типов устройств, в том числе и для смартфонов. Мероприятие транслировалось на официальном сайте Huawei в пятницу, 9 августа.

Новинка может заметить используемую сейчас операционную систему Android. Отмечается, что Harmony OS работает на основе микроядра и позволяет синхронизировать различные устройства: компьютеры, телефоны и технику для умного дома.

О запуске собственной операционной системы Huawei сообщала в мае. Тогда Минторг США внес китайскую компанию в черный список. Ей перекрыт путь к покупке компонентов и технологий американских производителей.

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Автор: Арсений Аскольский
#китай #android #huawei

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