Huawei представила альтернативу операционной системе Android

Китайская компания Huawei представила собственную операционную систему Harmony OS, которая предназначена для любых типов устройств, в том числе и для смартфонов. Мероприятие транслировалось на официальном сайте Huawei в пятницу, 9 августа.

Новинка может заметить используемую сейчас операционную систему Android. Отмечается, что Harmony OS работает на основе микроядра и позволяет синхронизировать различные устройства: компьютеры, телефоны и технику для умного дома.

О запуске собственной операционной системы Huawei сообщала в мае. Тогда Минторг США внес китайскую компанию в черный список. Ей перекрыт путь к покупке компонентов и технологий американских производителей.