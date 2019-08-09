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12:48   9 Августа 2019
Россия

Пушков отреагировал на олимпийскую карту с «японскими» Курилами

Пушков отреагировал на олимпийскую карту с «японскими» Курилами

Сенатор Алексей Пушков назвал заходом за «красную линию» появление части Курильских островов на карте Японии на сайте Олимпиады 2020 года. Об этом он написал 9 августа в своем Twitter. 

Четыре российских острова, по поводу которых японцы ведут спор, появились на карте Японии в разделе маршрута олимпийского огня на официальном сайте Олимпиады 2020 года. 

По мнению Пушкова, изображение Южных Курил — это заход за «красную линию». 

«В Токио должны отказаться от такого рода выпадов. Смысл ОИ — быть праздником спорта и мира, а не поводом для нагнетания вражды», — прокомментировал Пушков в своем Twitter.

Напомним, Россия и Япония спорят по поводу принадлежности островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #япония #политика #общество #весь мир #южные курилы

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