Пушков отреагировал на олимпийскую карту с «японскими» Курилами

Сенатор Алексей Пушков назвал заходом за «красную линию» появление части Курильских островов на карте Японии на сайте Олимпиады 2020 года. Об этом он написал 9 августа в своем Twitter.

Четыре российских острова, по поводу которых японцы ведут спор, появились на карте Японии в разделе маршрута олимпийского огня на официальном сайте Олимпиады 2020 года.

По мнению Пушкова, изображение Южных Курил — это заход за «красную линию».

«В Токио должны отказаться от такого рода выпадов. Смысл ОИ — быть праздником спорта и мира, а не поводом для нагнетания вражды», — прокомментировал Пушков в своем Twitter.

Напомним, Россия и Япония спорят по поводу принадлежности островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.