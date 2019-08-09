Власти могут запретить выступления Face и IC3PEAK 10 августа для безопасности москвичей

Мэрия Москвы может запретить выступления групп «Кровосток», IC3PEAK и рэпера Face во время оппозиционного митинга 10 августа. Об этом рассказал активист арт-группы «Война» Петр Верзилов со ссылкой на первого замглавы столичного Департамента безопасности и противодействия коррупции Василия Олейника. Причину такого решения не называют, но его еще не приняли окончательно.

Либеральное сообщество восприняло информацию резко негативно и вновь принялось критиковать власть. Один из организаторов акции Илья Азар назвал запрет «незаконным и абсурдным», а менеджеры музыкантов заявили, что выступления состоятся в любом случае.

Однако, если разобраться в ситуации, московские власти можно понять. Мэрия не хочет создавать потенциально опасную ситуацию, так как вышеназванные исполнители имеют в своем арсенале антиправительственные тексты, которые могут раззадорить протестующих. Что касается их фанатов: достаточно посмотреть на записи с концертов. Здесь много людей в алкогольном опьянении, присутствует агрессия, они слэмятся, зачастую доходит до драк.

Nation News подробно разобрались в ситуации. Скандальный «Кровосток» не раз обвиняли в том, что их творчество подталкивает людей на употребление наркотиков, насилие и беспорядочные половые связи. Четыре года назад ФСКН была вынуждена заблокировать их сайт, чтобы ограничить доступ к деструктивному контенту.

В клипах исполнителей продемонстрированы драки и употребление запрещенных веществ, а в текстах — поддержка насильственных госпереворотов и массовых беспорядков. И чему это может научить молодых фанатов, которые еще не способны критически мыслить?

Насилие на их концертах стало чуть ли не обязательным элементом мероприятия. Много людей, которые превысили норму алкоголя или вовсе «упоролись». Причем, им не важно когда — до, во время или после выступления.

Слухи о возможном запрете выступления «Кровостока» в субботу фанаты восприняли не совсем адекватно. Здесь и агрессия, и «АУЕ-понятия», впрочем, как и в песнях рэп-группы.

Переходим к Face, в простонародье Иван Дремин. Он также достаточно популярен у молодого поколения, а его речитативы не лишены ненормативной лексики, низменных потребностей человека и наркотиков. Смотрим концерты и снова видим драки.

Сам же рэпер восхищается насилием на собственных концертах. Молодой человек достаточно остро реагирует на критику, что стало причиной его нападения на несовершеннолетнего блогера Тимура Сорокина. Родители фанатов не очень рады тому, что их дети «подсели» на столь аморальное творчество. Доходило то того, что они обращались в прокуратуру с просьбой отменить концерт Face.

Стоит отметить и стремительно меняющиеся взгляды Дремина. В одной из своих самых популярных песен он нелиберально «ронял Запад», но в последних треках уже выражает критику в сторону правительства.

Про IC3PEAK даже ничего говорить не надо, за них все способен сказать их трек:

Исходя из этого, становится понятно, почему оппозиции так выгодны вышеназванные исполнители. Эти лидеры мнений способны нагнать агрессию на толпу всего за одну песню. Московская администрация просто хочет обезопасить жителей и гостей города и не допустить еще одного уголовного дела о массовых беспорядках.

С прошлого месяца сторонники блогера Алексея Навального и другие оппозиционные кандидаты, которые баллотировались в МГД, но не получили регистрацию из-за большого числа недействительных подписей, проводят незаконные митинги якобы в поддержку «независимых» кандидатов. Среди них юрист так называемого ФБК Любовь Соболь, которая сдала в столичный избирком поддельные подписные листы и даже подписи мертвых людей. Скандалистка была задержана, а также оштрафована на 300 тысяч рублей на последней несанкционированной акции.