Полицейский участок заработает в мусульманском районе Банги
Центральноафриканская республика возвращает государственную власть в Банги, поэтому в КМ5 снова заработает полицейский участок. КМ-5 — мусульманский район Банги, куда обычно не суются ни миротворческий контингент, ни местные силы правопорядка. Там правят местные группировки.
Полицейский участок третьего округа КМ5 реконструируют после разграбления в апреле 2018 года. Внутренние силы безопасности покинули район, там присутствуют только патрули Minusca, которые не справляются с бандитами. При этом Minusca патрулирует исключительно границы КМ5, поэтому возвращение в район местных сил правопорядка ожидаемо.
Глава мусульманской организации инноваций в ЦАР Малик Каромски объяснил, что улицы КМ5 многолюдны, но все живут под давлением местных группировок. По его словам, поэтому люди ждут возвращения полицейских, передает международное французское радио RFI Afrique.
«Полицейский участок закрыт, но у нас нет других мест, где можно подать жалобы или сделать документы, удостоверяющие личность», — объяснил он.