Полицейский участок заработает в мусульманском районе Банги

Центральноафриканская республика возвращает государственную власть в Банги, поэтому в КМ5 снова заработает полицейский участок. КМ-5 — мусульманский район Банги, куда обычно не суются ни миротворческий контингент, ни местные силы правопорядка. Там правят местные группировки.

Полицейский участок третьего округа КМ5 реконструируют после разграбления в апреле 2018 года. Внутренние силы безопасности покинули район, там присутствуют только патрули Minusca, которые не справляются с бандитами. При этом Minusca патрулирует исключительно границы КМ5, поэтому возвращение в район местных сил правопорядка ожидаемо.

Глава мусульманской организации инноваций в ЦАР Малик Каромски объяснил, что улицы КМ5 многолюдны, но все живут под давлением местных группировок. По его словам, поэтому люди ждут возвращения полицейских, передает международное французское радио RFI Afrique.