Кондуктор автобуса брызнула в лицо из баллончика безбилетнице, которая живет рядом с ее домом. Случай произошел в Калининградской области. Об этом 9 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УМВД по Калининградской области.

В полиции сообщили, что женщины начали ругаться в автобусе. Потерпевшая не оплатила проезд, а кондуктор ее высадила. Женщины встретились вечером около дома и снова начали конфликтовать. Тогда во время ссоры подозреваемая достала газовый баллончик и брызнула его в лицо знакомой.

Потерпевшая обратилась с заявлением в дежурную часть ОМВД по Московскому району, в котором сообщила, что ей брызнули газовым баллончиком в лицо.

«Женщина с ожогами глаз обратилась за медицинской помощью в больницу, где медики расценили полученные травмы как легкий вред здоровью», — сказано в сообщении.

Полиция возбудила уголовное дело в отношении подозреваемой по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Подозреваемой грозит до двух лет лишения свободы.