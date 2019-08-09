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12:24   9 Августа 2019
Россия

Кондуктор в Калининграде брызнула из баллончика в лицо безбилетнице

Кондуктор в Калининграде брызнула из баллончика в лицо безбилетнице

Кондуктор автобуса брызнула в лицо из баллончика безбилетнице, которая живет рядом с ее домом. Случай произошел в Калининградской области. Об этом 9 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УМВД по Калининградской области. 

В полиции сообщили, что женщины начали ругаться в автобусе. Потерпевшая не оплатила проезд, а кондуктор ее высадила. Женщины встретились вечером около дома и снова начали конфликтовать. Тогда во время ссоры подозреваемая достала газовый баллончик и брызнула его в лицо знакомой. 

Потерпевшая обратилась с заявлением в дежурную часть ОМВД по Московскому району, в котором сообщила, что ей брызнули газовым баллончиком в лицо. 

«Женщина с ожогами глаз обратилась за медицинской помощью в больницу, где медики расценили полученные травмы как легкий вред здоровью», — сказано в сообщении. 

Полиция возбудила уголовное дело в отношении подозреваемой по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Подозреваемой грозит до двух лет лишения свободы. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #уголовное дело #общество #калининградская область #кондуктор

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