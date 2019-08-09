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12:23   9 Августа 2019
Россия

Памфилова заметила, что возмущаются только 13 из 57 недопущенных кандидатов в МГД

Памфилова заметила, что возмущаются только 13 из 57 недопущенных кандидатов в МГД

 

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что группа незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы организует незаконные митинги в Москве и устраивает возмущения в обществе.

«Весь сыр-бор и все митинги, и все возмущения, что не допускают оппозицию, идут именно от 13 кандидатов независимых, оппозиционных, из 57, кому отказали», — сказала Памфилова.

Ранее глава ЦИК обвинила подделавшую подписи юриста так называемого «ФБК» Любовь Соболь и еще 18 экс-кандидатов в Мосгордуму в шантаже посредством митингов еще до объявления результатов проверки подписных листов всеми избиркомами.

Напомним, несанкционированные акции в центре Москвы прошли 27 июля и 3 августа. Независимые кандидаты, не допущенные до выборов в Мосгордуму, призвали россиян оказать им поддержку. Среди них — Любовь Соболь, Илья Яшин и Дмитрий Гудков. Поводом для отказа в регистрации в МГД стало превышение допустимого количества недействительных подписей.

Скандальная юрист Соболь и вовсе сдала в столичный избирком подписные листы, заполненные мертвецами. До этого полиция раскрыла одну из ее «фабрик» по подделке избирательных документов.

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Автор: Саида Габиева
#цик #памфилова #мосгордума

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