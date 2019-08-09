Москвичей призвали к осторожности из-за штормового ветра

Московские власти призвали горожан и гостей столицы быть внимательными из-за опасных погодных условий и не оставлять автомобили под шаткими конструкциями и деревьями. Об этом 9 августа пишет РИА Новости со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

Бирюков предупредил, что с 11 часов на территории Москвы количество осадков уменьшится и выпадет до семи миллиметров. Однако ветер усилится, и его порывы могут достичь 25 метров в секунду. Власти Москвы приняли приняли решения для сокращения посетителей скверов и парков, объяснил Бирюков.

«Мы убедительно просим всех москвичей и гостей столицы быть предельно внимательными и не парковать автомобили под деревьями и шаткими конструкциями, следить за тем, где идут сильные штормовые ветра», — заявил он.

В МЧС москвичам рекомендовали переждать непогоду в капитальном строении, а также следить за детьми, не гулять в парках и не укрываться под деревьями.