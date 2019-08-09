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11:52   9 Августа 2019
Россия

МИД РФ сделал представление дипломату США из-за публикации о незаконном митинге 3 августа

МИД РФ сделал представление дипломату США из-за публикации о незаконном митинге 3 августа

Советника-посланника американского посольства Тима Ричардсона вызвали в российское министерство иностранных дел. Отмечается, что это связано с публикацией информации о незаконном митинге, который состоялся в Москве 3 августа.

4 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что посольство США в Москве опубликовало маршрут несанкционированной акции с указанием времени его проведения. Она подчеркнула, что 90 процентов размещенных данных было прямой агитацией к участию в протестах.

«Я думаю, что руководство США будет весьма удивлено тем, как их дипломаты вмешиваются в российские внутренние дела»,  — отметила тогда Захарова.

МИД РФ сделал представление дипломату США из-за публикации о незаконном митинге 3 августа

8 августа комиссия Совета Федерации по предотвращению вмешательства во внутренние дела России подтвердила, что такие публикации — это прямое вмешательство в выборы в Мосгордуму со стороны Запада.

«На деле понятно, что это не что иное, как агитка организаторов акции, поскольку на картинке сохранен русский текст с призывом собираться», — объяснил сенатор Андрей Климов. 

МИД РФ сделал представление дипломату США из-за публикации о незаконном митинге 3 августа

Ранее многие политологи и политехнологи увидели в незаконных митинга оппозиции влияние западных спонсоров. Напомним, что мероприятия устраивали «оппозиционные» экс-кандидаты в МГД, которых не допустили на выборы из-за превышения порога недействительных голосов, установленного законом. Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел, связанных с несанкционированными протестами.

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Автор: Анна Манц
#москва #оппозиция #мид #митинг #вмешательство #посольство сша

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