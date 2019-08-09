РЭО и «Дом.ru» обменивают старую технику на скидки в Екатеринбурге

Пилотный проект по сбору и экологичной переработке устаревшей электроники стартовал в Екатеринбурге в пятницу, 9 августа. Организаторы акции «Российский экологический оператор» и «Дом.ru» предложили жителям города сдать в утиль ненужную компьютерную и другую технику — ТВ-приставки, Wi-Fi-роутеры, мониторы, принтеры, сканеры.

Взамен участникам акции выдадут скидочный купон на покупку новой техники по специальной цене. Специалисты бесплатно установят и настроят оборудование, добавили в пресс-службе РЭО. Также «Российский экологический оператор» доставит устаревшую технику на один из крупнейших заводов по переработке электронных отходов «Экополис», передает «360».

Заместитель генерального директора РЭО Вячеслав Духин считает, что вопрос грамотной утилизации твердых цифровых отходов не только поспособствует улучшению экологической ситуации в городах, но и подтолкнет к философии ответственного потребления.