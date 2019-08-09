Французский депутат призвал решил вопрос займов времен Российской империи

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11:56   9 Августа 2019
Весь мир

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Депутат Национального собрания Франции Франсис Веркамер попросил разъяснить, какие меры правительство готово принять, чтобы «окончательно разрешить» вопрос «царского долга» с Россией.   

Об этом сообщает RT со ссылкой на запрос политика, который тот направил министру по вопросам госслужбы и бюджета Жеральду Дарманену. В документе указывается, что правительство Франции должно обратит внимание на права держателей облигаций, которые российской сттороне выдали во второй половине XIX — начале XX века.   

«Несмотря на договор от 27 мая 1997 года, по которому правительство Российской Федерации согласилось выплатить 400 миллионов долларов, держатели облигаций остаются потерпевшими», — говорится в заявлении.

Веркамер утверждает, что выплаты якобы не соответствовали реальным суммам ценных бумаг. Потом инвесторов хотят выяснить, что может принять правительство, чтобы «уплатить кредиторскую задолженность».

В 1918 году был принят Декрет «Об аннулировании государственных займов» в результате которого большинство французских инвесторов остались ни с чем. Москва и Париж в 1997 году заключили договор, в котором говорилось, что РФ рассчиталась с долгами времен Империи.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #франция #облигации

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