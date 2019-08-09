Рынок РФ устоял перед объявлением новых санкций

Российский рынок продемонстрировал устойчивость перед объявлением новых ограничительных мер, указано в информационно-аналитическом материале Центрального банка России «Обзор рисков финансовых рынков».

В материале отмечается, что изначально прогноз был неопределенным. Вместе с тем, в период с 1 июля по 6 августа количество нерезидентов на рынке Облигаций федерального займа (ОФЗ) снизилась до 29,2 процентов, а их нетто-продажи составили 19 миллиардов рублей.

«В основном из-за единовременного повышения объема размещенных ОФЗ (для поддержки ВЭБ)», — объяснили в регуляторе.

Напомним, что второй пакет американских санкций в отношении России по «делу Скрипалей» начнет действовать 26 августа. Меры, в частности, ограничат российский государственный долг, запретит ряду международных организаций предоставлять Москве кредиты и дополнительно ограничат экспорт.