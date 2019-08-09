Американский лидер Дональд Трамп признался, что не пьет спиртное, потому что боится алкогольной зависимости. Об этом написала американская ежедневная газета Washington Post.

Глава государства рассказал, что решил не пить после ситуации с покойным старшим братом Фредом.

«Он был красавчиком, и я видел, что алкоголь делает с его телом», — поделился Трамп.

Он также подчеркнул, что старший брат прожил гораздо больше, учитывая его состояние. Президент также добавил, что если бы он начал пить, то, возможно, не говорил бы сейчас с журналистом, который в этот момент брал у него интервью.

«Есть какой-то генетический эффект», — заявил глава государства, беседуя с журналистом

При этом Трамп рассказал, что несмотря на страх, он смог купить винзавод, который на сегодняшний день возглавляет его сын.

Американский лидер жалеет, что когда-то он вместе с отцом давил на старшего брата, чтобы тот занимался семейным бизнесом. Он добавил, что брат делал это против воли, а они с отцом давили на него вдвойне.

Фред Трамп-младший скончался в 1981 году от алкоголизма. После окончания университета он хотел стать пилотом TWA, однако отец настаивал на том, чтобы молодой человек занялся семейным бизнесом.