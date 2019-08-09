Президент Молдавии с 2001 по 2009 годы, председатель Партии коммунистов Республики Молдова (ПКРМ) Владимир Воронин намерен обсудить взлом сайта партии исламскими хакерами, которые оставили угрозы в адрес США, с послом Соединенных Штатов в Кишиневе Дереком Дж. Хоганом. Об этом он сообщил в беседе с «Политикой Сегодня».

«Мы сначала хотели обращаться в местную прокуратуру. Но поняли, что это бессмысленно. Сейчас буду разговаривать с послом США в Молдавии, обсудим произошедшее», — сказал Воронин.

Сегодня на главной страницы сайта ПКРМ появилось сообщение: «Трамп, ты будешь привлечен к ответственности, а также все твои люди, за каждую каплю крови, пролитую в мусульманских странах».

В конце послания хакеры написали признание в любви к запрещенной во многих странах, в том числе в России, террористической группировке «Исламское государство». Ответственность за взлом сайта взяла на себя группировка «NofawkX-Al».

Воронин рассказал, что находящиеся в офисе партийцы, мягко говоря, удивлены, тем, что исламисты выбрали для своей пропаганды сайт молдавских коммунистов.

«Для нас самих удивительно и поразительно. Мы все в отпусках до 18 августа. Не знаю, почему нас взломали. Может хакеры не знали, что это сайт партии коммунистов. Для них еще плюс один сайт. Выполняют задачу. Программисты, которые восстанавливают работу сайта, сказали, что очень грамотно взломан», — рассказал Воронин.

На момент написания заметки, сайт ПКРМ заработал.