ЦБ РФ приостановил действие лицензий компании «КРК-Страхование»

Представитель ЦБ РФ в пятницу, 9 августа, что Центральный банк приостановил действие лицензий на осуществление страхования у «КРК-Страхование», а также назначил в компанию временную администрацию. По его словам, «КРК-Страхование» неоднократно представляло ЦБ РФ план восстановления платежеспособности, которая не соответствовала требованиям федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», поэтому временная администрация возглавит компанию на полгода.

Центробанк до устранения выявленных нарушений приостановил действие лицензий «КРК-Страхование», поэтому компания не может осуществлять добровольное личное страхование и имущественное, за исключением добровольного страхования жизни. «КРК-Страхование» необходимо устранить нарушения в течение пяти дней.

Компанию основали в 2003 году, головной офис находится в Москве, а с 2013 года работает филиал в Петербурге. «КРК-Страхование» работает с частными и корпоративными клиентами, делает каско, страхует имущество. В 2018 году компания собрала почти 600 миллионов рублей премии, что на 13 процентов меньше, чем в 2017 году.