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11:25   9 Августа 2019
Ближнее зарубежье

Депутата и соратника Атамбаева принудительно увезли на допрос

Депутата и соратника Атамбаева принудительно увезли на допрос

 

Депутата парламента и соратника бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева Ирину Карамушкину принудительно увезли на допрос в МВД. Об этом сообщает штаб сторонников экс-лидера в пятницу, 9 августа.

«Ее забрали прямо из здания Форума (офис Атамбаева в Бишкеке). По какому поводу ее собираются допрашивать, мы не знаем», — цитирует РИА Новости.

Атамбаев сдался силовикам накануне вечером. Его поместили под стражу, также последовали аресты и вызовы на допросы его ближайших сторонников. Среди них — экс-глава аппарата президента Фарид Ниязов, советница Атамбаева Кундуз Жолдубаева, депутаты Ирина Карамушкина и Асель Кодуранова.

Операция по задержанию Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш началась в среду вечером. Киргизские спецслужбы применили резиновые пули против сторонников экс-главы, те открыли ответный огонь. По последним данным, ранено 52 человека, один спецназовец погиб. Задержать экс-президента не удалось. 

На следующий день стычки сторонников и силовиков возобновились. Количество пострадавших увеличилось до 98 человек. Один боец спецназа погиб.

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Автор: Арсений Аскольский
#киргизия #атамбаев

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