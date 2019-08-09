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11:21   9 Августа 2019
Россия

Титов пообещал разобраться с жалобами женщин-заключенных московского СИЗО

Титов пообещал разобраться с жалобами женщин-заключенных московского СИЗО

Обвиняемые в мошенничестве предпринимательницы, сидящие в московском СИЗО №6, пожаловались бизнес-омбудсмену Борису Титову на поведение руководства и необоснованное содержание под стражей. Титов отреагировал на жалобу и приехал в следственный изолятор, чтобы встретиться с заключенными. 

Заключенных женщин держат за решеткой, когда их вина никак не доказана. Дольше года содержатся в СИЗО 10 человек из 20, а еще шестеро — дольше двух лет, передает в пятницу News.ru слова Титова. 

«Все они в один голос заявили, что им поступали предложения со стороны следствия «решить вопрос» за деньги. Они готовы присягнуть и говорить об этом открыто»,  — заявил он. 

20 женщин-заключенных подписали письмо Титову. Бизнес-омбудсмен пообещал, что разберется с каждым конкретным случаем. После Титов выступил на пресс-конференции, где затронул многие проблемы, где попросил руководство ФСИН отсчитывать время свидания с адвокатами с того момента, как начинается разговор с клиентом. 

Титов пообещал разобраться с жалобами женщин-заключенных московского СИЗО

В конце выступления бизнес-омбудсмен попросил руководство ФСИН отсчитывать время свидания с адвокатами с того момента, как начинается разговор с клиентом. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #сизо #титов #политика #общество #предприниматели

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