Титов пообещал разобраться с жалобами женщин-заключенных московского СИЗО

Обвиняемые в мошенничестве предпринимательницы, сидящие в московском СИЗО №6, пожаловались бизнес-омбудсмену Борису Титову на поведение руководства и необоснованное содержание под стражей. Титов отреагировал на жалобу и приехал в следственный изолятор, чтобы встретиться с заключенными.

Заключенных женщин держат за решеткой, когда их вина никак не доказана. Дольше года содержатся в СИЗО 10 человек из 20, а еще шестеро — дольше двух лет, передает в пятницу News.ru слова Титова.

«Все они в один голос заявили, что им поступали предложения со стороны следствия «решить вопрос» за деньги. Они готовы присягнуть и говорить об этом открыто», — заявил он.

20 женщин-заключенных подписали письмо Титову. Бизнес-омбудсмен пообещал, что разберется с каждым конкретным случаем. После Титов выступил на пресс-конференции, где затронул многие проблемы, где попросил руководство ФСИН отсчитывать время свидания с адвокатами с того момента, как начинается разговор с клиентом.

В конце выступления бизнес-омбудсмен попросил руководство ФСИН отсчитывать время свидания с адвокатами с того момента, как начинается разговор с клиентом.