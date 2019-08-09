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10:51   9 Августа 2019
Россия

Медведев призвал страны ЕАЭС договориться по вопросу пошлин

Медведев призвал страны ЕАЭС договориться по вопросу пошлин

Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал страны ЕАЭС найти компромисс по вопросу распределения пошлин. Об этом 9 августа сообщает РИА Новости.

В пятницу председатель российского правительства выступил на встрече с президентом Киргизии Соорнбаем Жээнбековым. Медведев сообщил, что представители стран-участниц ЕАЭС обсудят деятельность союза, а также вопросы, связанные с формированием наднационального регулирования. 

«Надеюсь, окончательно договоримся по той проблеме, о которой вы только что сказали. Я имею в виду вопросы распределения пошлин», — передает агентства его слова. 

Медведев подчеркнул, что важными вопросами остаются общий финансовый рынок и цифровая повестка. 

Ранее сообщалось, что Медведев прибыл в город Чолпон-Ату на заседание Евразийского межправительственного совета. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #медведев #политика #общество #еаэс

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