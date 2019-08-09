Власти Китая объявили наивысший уровень опасности из-за супертайфуна «Лекима»

Центральная метеорологическая служба Китая объявила самый высокий «красный» уровень тревоги из-за приближения супертайфуна «Лекима». По данным ведомства, тайфун находился в 365 километрах к югу от побережья провинции Чжэцзян на рассвете 9 августа.

Скорость ветра в центральной части «Лекимы» сейчас составляет 60 метров в секунду. По прогнозам синоптиков, тайфун будет смещаться на северо-запад и к раннему утру 10 августа достигнет побережья Чжэцзян с максимальной силой ветра 14-16 баллов. За три дня там выпадет 250-400 миллиметров осадков, а в некоторых районах — более 400 миллиметров. После этого «Лекима» ослабнет и будут двигаться на север.

Власти Китая временно отменили 20 железнодорожных рейсов в прибрежных районах. Синоптики предупреждают о риске наводнений и других катастроф на юго-востоке страны. Жителям рекомендуют оставаться в безопасных местах.