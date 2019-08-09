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10:54   9 Августа 2019
Весь мир

Власти Китая объявили наивысший уровень опасности из-за супертайфуна «Лекима»

Власти Китая объявили наивысший уровень опасности из-за супертайфуна «Лекима»

Центральная метеорологическая служба Китая объявила самый высокий «красный» уровень тревоги из-за приближения супертайфуна «Лекима». По данным ведомства, тайфун находился в 365 километрах к югу от побережья провинции Чжэцзян на рассвете 9 августа. 

Скорость ветра в центральной части «Лекимы» сейчас составляет 60 метров в секунду. По прогнозам синоптиков, тайфун  будет смещаться на северо-запад и к раннему утру 10 августа достигнет побережья Чжэцзян с максимальной силой ветра 14-16 баллов. За три дня там выпадет 250-400 миллиметров осадков, а в некоторых районах — более 400 миллиметров. После этого «Лекима» ослабнет и будут двигаться на север.  

Власти Китая временно отменили 20 железнодорожных рейсов в прибрежных районах. Синоптики предупреждают о риске наводнений и других катастроф на юго-востоке страны. Жителям рекомендуют оставаться в безопасных местах.

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Автор: Арсений Аскольский
#китай #тайфун

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