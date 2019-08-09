Незаконные митинги в центре Москвы будут немедленно пресекаться полицией

Столичная полиция пообещала «немедленно пресекать» незаконные акции протесты в центре Москвы. Об этом 9 августа предупреждает ГУМВД Москвы.

В ведомстве напомнили, что несмотря на то, что акция протеста 10 августа на проспекте Сахарова согласована, некоторые лица в Сети до сих пор призывают выходить на несанкционированные митинги. Полиция Москвы предупредила, что любые провокации со стороны участников «будут расцениваться как угроза общественному порядку».

Ранее в центре Москвы прошли две несанкционированные акции — 27 июля и 3 августа. Поводом стало решение Мосгордумы, которая отказала так называемым независимым кандидатам в регистрации на выборы. При этом в МГИК объяснили, что кандидатам отказано по закону, ведь они предоставили большое количество бракованных подписных листов, а это не дает им права участвовать в выборах. Комиссия нашла автографы уже умерших избирателей и даже никогда не существовавших людей. Кроме того, полиция обнаружила целую фабрику по «рисовке» подписей за Соболь.

Организаторов незаконной акции предупреждали об ответственности, однако провокаторы вели себя на незаконном митинге крайне агрессивно. В сотрудников правопорядка летели бутылки и куски асфальта. Большинство нарушителей порядка были задержаны.