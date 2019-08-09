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10:03   9 Августа 2019
Россия

Полиция Москвы предупредила о недопустимости призывов к незаконным акциям

Полиция Москвы предупредила о недопустимости призывов к незаконным акциям

Московская полиция предупредила о недопустимости призывов к несогласованным митингам в столице. Об этом 9 августа сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД. 

В ведомстве подчеркнули, что отдельные лица в сети Интернет продолжают призывать к участию в несогласованных митингах на центральных улицах Москвы. 

«Официально предупреждаем, что за подобные призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом», — говорится в сообщении. 

В Москве 27 июля и 3 августа прошли несогласованные акции, превратившиеся в массовые беспорядки. Поводом стал отказ Мосгордумы регистрировать «независимых» кандидатов, в том числе Любовь Соболь, Илью Яшина и Дмитрия Гудкова на выборы. При этом в МГИК объяснили, что кандидаты нарушили закон, предоставив большое количество поддельных подписей, в том числе уже умерших людей.

Кроме того, полиция обнаружила целую фабрику по «рисовке» подписей за Соболь. Не пренебрег фальсификациями и Дмитрий Гудков.

 

 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество

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