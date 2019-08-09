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10:27   9 Августа 2019
Россия

Минобрнауки хочет повысить планку для поступления в вузы Москвы и Петербурга

Минобрнауки хочет повысить планку для поступления в вузы Москвы и Петербурга

Министерство науки и высшего образования РФ несколько дней назад опубликовало инициативу об изменении показателей эффективности вузов. Ведомство предлагает установить более жесткие требования к абитуриентам Москвы и Петербурга.

Планку для поступления в региональные напротив, хотят снизить. Такая идея чиновников нашла одобрение не у всех парламентариев. Если изменения вступят в силу, то подать документы в столичные вузы сможет только абитуриент со средним баллом ЕГЭ больше 67 баллов.

Таким образом, поступить с низкими баллами в вузы Москвы и Петербурга не получится даже на непопулярные специальности. При этом в региональные учебные заведение смогут поступить даже те выпускники школ, которые набрали 60 баллов и могли рассчитывать только на колледж.

Минобрнауки хочет повысить планку для поступления в вузы Москвы и Петербурга

Как пояснили «Парламентской газете» в Минобрнауки, ведомство руководствовалось монитонрингом эффективности деятельности вузов.

«Указанный проект приказа не снижает требования к подведомственным учреждениям высшего образования, а устанавливает единые показатели эффективности», — отметили в пресс-службе Минборнауки.

Кроме того, нижний порог для поступления в вузы может не применяться в федеральных, национальных исследовательских и опорных вузах, где установлены границы показателей выше среднего.

Такое решение ведомства связано с существующими миграционными потоками и большой привлекательностью данных регионов для абитуриентов. Ожидается, что нижняя планка для поступления на платные отделения в университетах двух столиц тоже повысится.

 

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Автор: Арсений Аскольский
#минобрнауки

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