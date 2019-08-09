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10:30   9 Августа 2019
Россия

Глава МГИК предложил исключить человеческий фактор при обработке подписей за кандидатов

Глава МГИК предложил исключить человеческий фактор при обработке подписей за кандидатов

Регламент сбора подписей за кандидатов стоит изменить, уверен глава Московской избирательной комиссии Валентин Горбунов. Он высказал мнение в беседе с ТАСС 9 августа.

Он напомнил, что в стране реализуется переход на цифровую экономику, что становится поводом для исключения человеческого фактора. К тому же, есть электронное голосование. Поэтому портал госуслуг можно использовать и для сбора подписей, уверен он.

«Если человек может через портал госуслуг записаться на любой избирательный участок, то он может и отдать свой голос через этот же личный кабинет, где его личность подтверждена. Система ГАС-выборы обработает эти подписи и передаст списки по каждому кандидату в те же окружные комиссии», — указал собеседник.

Такой формат исключит необходимость проверки человеком.

Глава МГИК предложил исключить человеческий фактор при обработке подписей за кандидатов

Также в будущем году стартует эксперимент с электронными паспортами, а Москва, скорее всего, станет пилотным регионом, напомнил председатель.

«Зачем проверять, если номер электронного паспорта уникален, а в личный кабинет на портале госуслуг больше никто кроме гражданина доступа не имеет? Есть электронная подпись, которую и банки начинают применять, биометрия. Электронный паспорт и электронная подпись — тогда никто не будет сомневаться, что этот человек конкретный подписался за кандидата», — заметил Горбунов.

Вместе с тем, он подчеркнул, что не является сторонником смягчения требований к сбору подписей, а также игнорирования ошибок, выявленных при проверке.

Глава МГИК предложил исключить человеческий фактор при обработке подписей за кандидатов

Оппозиция с июля проводит незаконные митинги в Москве якобы в поддержку независимых кандидатов, которых не зарегистрировали на выборы в Мосгордуму. Столичные избиркомы не допустили ряд кандидатов из-за превышения порога недействительных подписей.

Стоит отметить, что у некоторых «оппозиционных» экс-претендентов, таких как Любовь Соболь и Илья Яшин, в ходе сбора были обнаружены «фабрики», где фальсифицировали избирательные документы. Более того, организаторов несанкционированных акций, согласно сданным ими же листам, поддержали несуществующие и даже мертвые москвичи.

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Автор: Анна Манц
#москва #выборы #оппозиция #митинг #горбунов #мгик

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