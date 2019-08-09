Глава МГИК предложил исключить человеческий фактор при обработке подписей за кандидатов

Регламент сбора подписей за кандидатов стоит изменить, уверен глава Московской избирательной комиссии Валентин Горбунов. Он высказал мнение в беседе с ТАСС 9 августа.

Он напомнил, что в стране реализуется переход на цифровую экономику, что становится поводом для исключения человеческого фактора. К тому же, есть электронное голосование. Поэтому портал госуслуг можно использовать и для сбора подписей, уверен он.

«Если человек может через портал госуслуг записаться на любой избирательный участок, то он может и отдать свой голос через этот же личный кабинет, где его личность подтверждена. Система ГАС-выборы обработает эти подписи и передаст списки по каждому кандидату в те же окружные комиссии», — указал собеседник.

Такой формат исключит необходимость проверки человеком.

Также в будущем году стартует эксперимент с электронными паспортами, а Москва, скорее всего, станет пилотным регионом, напомнил председатель.

«Зачем проверять, если номер электронного паспорта уникален, а в личный кабинет на портале госуслуг больше никто кроме гражданина доступа не имеет? Есть электронная подпись, которую и банки начинают применять, биометрия. Электронный паспорт и электронная подпись — тогда никто не будет сомневаться, что этот человек конкретный подписался за кандидата», — заметил Горбунов.

Вместе с тем, он подчеркнул, что не является сторонником смягчения требований к сбору подписей, а также игнорирования ошибок, выявленных при проверке.

Оппозиция с июля проводит незаконные митинги в Москве якобы в поддержку независимых кандидатов, которых не зарегистрировали на выборы в Мосгордуму. Столичные избиркомы не допустили ряд кандидатов из-за превышения порога недействительных подписей.

Стоит отметить, что у некоторых «оппозиционных» экс-претендентов, таких как Любовь Соболь и Илья Яшин, в ходе сбора были обнаружены «фабрики», где фальсифицировали избирательные документы. Более того, организаторов несанкционированных акций, согласно сданным ими же листам, поддержали несуществующие и даже мертвые москвичи.