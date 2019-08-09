Кардиохирург опроверг пользу красного вина для сердца

Бокал красного вина в день не снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщил зaвотделением кaрдиохирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава РФ, сердечно-сосудистый хирург Вадим Попов

Его слова приводит РИА Новости. Как отметил врач, для сохранения здоровья сердца необходимо вести здоровый образ жизни и придерживаться правильного питания.

«Большинство из нас уверены: достаточно съесть нужный продукт, выпить нужную таблетку, и все будет хорошо. Так не бывает», — подчеркнул Попов.

По словам врача, для поддержания здоровья сердца нужно вести активный образ жизни и придерживаться здорового рациона. По словам эксперта, положительный эффект красного вина никак не подтвержден. Научные исследования не выявили особого влияния алкогольного напитка на сердце.

Таким образом, Попов опроверг миф об употреблении вина в качестве профилактики.